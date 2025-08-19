القومي لثقافة الطفل يقدم ورشة تفاعلية اليوم عن "آثار منطقة سقارة"

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس عن ورشة تفاعلية عن "آثار منطقة سقارة" يقدمها الطفلان إبراهيم محمود عزام- محمد محمود عزام بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم.

وتقام الورشة التفاعلية اليوم الثلاثاء ١٩ أغسطس ضمن مبادرة (تواصل دائم) التي من خلالها يقدم أبناء المركز القومي لثقافة الطفل الموهوبين والمبدعين من مجالات مختلفة دورات وكورسات لأطفال مصر في مجالات متعددة ليستمر تواصل وعطاء الأجيال من طفل لطفل من خلال المركز.

القومي لثقافة الطفل يقدم ورشة تفاعلية بحديقة الفنون



جدير بالذكر أن الطفلين إبراهيم محمود عزام- محمد محمود عزام متميزين في التاريخ المصري، رغم صغر سنهما فهما يعملان كمرشدين سياحيين في متحف أمحتب ومنطقة سقارة الأثرية، حيث يقومان بشرح تاريخ وآثار منطقة سقارة بطريقة شيقة ومن خلال أنشطة تفاعلية للأطفال.

