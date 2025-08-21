الخميس 21 أغسطس 2025
معدلات تنفيذ مشروعات المرافق بأراضي توسعات العبور الجديدة

العبور الجديدة، فيتو
العبور الجديدة، فيتو

كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عن معدلات تنفيذ مشروعات المرافق بأراضي توسعات المدينة.

وأكد أنه جار حاليًا طرح مجاورات أرقام (٤ – ٥ – ٧) بالحي ١٧ بمنطقة القادسية سابقًا، بمساحات متنوعة تبلغ ٢٠٩ م² و٣٥٠ م² و٤٠٠ م²، على أن يتم البدء في أعمال الترفيق بها قريبًا، ضمن خطة استكمال مشروعات التنمية بالمدينة.


وعلى مستوى المجاورة ٢ بالحي ١٧، والتي تبلغ مساحات قطعها حوالي ٢٧٦ م²، تابع رئيس الجهاز الموقف التنفيذي ميدانيًا، ووجّه بتكثيف معدلات الأداء، تمهيدًا لتسليم الأراضي للسادة الملاك قريبًا بعد الانتهاء من أعمال الترفيق، أما في المجاورة ٣ بالحي ١٧، والتي تصل مساحات قطعها إلى ٥٠٠ م²، فقد شدد سيادته على الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة مسبقًا، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ شبكات المرافق، وفي المجاورة ١٠ بالحي ١٧، بمساحات تبلغ حوالي ٢٠٩ م²، وجّه رئيس الجهاز القائمين على التنفيذ بسرعة الإنجاز، ليتسنى البدء في إجراءات تسليم الأراضي للمواطنين عقب اكتمال أعمال الترفيق.


وأوضح “جبر” أن أعمال المتابعة الدورية ستتواصل بشكل مستمر، لضمان سرعة إنجاز مشروعات البنية التحتية بالأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويتيح للمواطنين أراضي كاملة المرافق وجاهزة للبناء.

شهدت مدينة العبور الجديدة، اليوم الإثنين، فعاليات القرعة العلنية اليدوية السادسة عشر لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي وتم توفيق أوضاعهم حتى تاريخ 31 يوليو 2025، وذلك في نطاق جمعية القادسية والكيلو 48 سابقًا.

أقيمت فعاليات القرعة في مقر جهاز المدينة بحضور عدد من قيادات الهيئة وجهاز المدينة برئاسة الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز الذي استقبل المستشار محمد الصيفي ممثل مجلس الدولة إلى جانب لفيف من المسؤولين العاملين بالقطاع العقاري بهيئة المجتمعات العمرانية والجهاز وشرطة التعمير.

وتضمنت القرعة تخصيص أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين ( 209م2 و276م2) في خطوة تعكس التزام الهيئة بتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم.

 

شمولية التوزيع وتحقيق العدالة بين المواطنين

وأكد رئيس الجهاز أن الخطوة التي تم اتخاذها جاءت عقب عمل دؤوب وجهود مكثفة لفحص وتدقيق بيانات العملاء بما يضمن شمولية التوزيع وتحقيق العدالة بين المواطنين. 

وأشار إلى أن هذه القرعة تُعد إحدى الآليات التي تنفذها الدولة في إطار خططها للتنمية العمرانية الشاملة الهادفة إلى توفير فرص لتملك الأراضي وتحسين مستوى جودة الحياة.

كما أوضح رئيس الجهاز أن حرص الجهاز على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم قد أسفر عن إنشاء منصة إلكترونية متخصصة لتلقي الاستفسارات والرد عليها بشكل مباشر وذلك تسهيلًا على العملاء وتوفيرًا لوقتهم وجهدهم دون الحاجة إلى التوجه لمقر الجهاز.

وأضاف أن الهيئة تعمل بالتوازي على استكمال مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري مؤكدًا أن الجهاز لا يدخر جهدًا في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم.

 

مشروعات الإسكان والبنية التحتية

وشهدت القرعة حضورًا لافتًا من المواطنين الذين تابعوا السحب العلني وسط أجواء من الفرحة والتفاؤل حيث تسلموا إخطارات التخصيص فور انتهاء الإجراءات. 

وأشاد عدد من الحضور بمستوى التنظيم والشفافية في الحدث معربين عن ثقتهم في أداء الهيئة وحرصها على مصالحهم.

وخلال اللقاء استمع رئيس الجهاز إلى استفسارات المواطنين وأكد التزام الجهاز باستمرار تقديم الدعم وتيسير الإجراءات مع العمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية في مختلف المناطق.

وفي ختام الفعالية شدد ممثلو الهيئة على أن هذه القرعة تمثل خطوة أولى ضمن سلسلة من المبادرات المستقبلية لتوفير أراضٍ سكنية وتجارية منظمة ومستدامة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز فرص التملك العادل وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في كافة أنحاء الجمهورية.

