خارج الحدود

استبعاد إسرائيل من معرض ليفانتي الإيطالي

كشفت إدارة معرض ليفانتي، الذي يعد أحد المعارض التجارية الإيطالية الرئيسية، اليوم الاثنين، استبعاد إسرائيل عن دورته الـ88، والمقرر أن تقام 15ـ21 سبتمبر القادم  في مدينة باري عاصمة مقاطعة بوليا.

 

وفي السياق ذاته أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، الإثنين أنه قرر استبعاد 6 شركات ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة، من محفظته الاستثمارية، وذلك بعد مراجعة أخلاقية لاستثماراته في إسرائيل.

 

ولم يذكر الصندوق الذي تعادل أصوله 2 تريليون دولار أسماء الشركات المعنية، لكنه قال إنه سيعلنها وأسباب تخارجه من كل واحدة منها بعد الانتهاء من التخارج. ويرجح أن من بين هذه الشركات أكبر 5 بنوك إسرائيلية، كانت قيد مراجعة من هيئة مراقبة الأخلاقيات للصندوق. ويصل بذلك عدد الشركات الإسرائيلية التي سحب الصندوق استثماراته منها منذ 30 يونيو إلى 23، وهو عدد قد يرتفع لاحقًا.

 

وقال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ للصحفيين: "قد يستبعد المزيد من الشركات".

 

ويملك الصندوق حاليًا حصصًا في 38 شركة إسرائيلية بـ1.86 مليار دولار، انخفاضًا من 61 شركة في 30 يونيو (حزيران)، وفق شركة إدارة استثمارات بنك نورغيس في رسالة، اليوم الإثنين.

