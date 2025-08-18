الإثنين 18 أغسطس 2025
أخبار مصر

التعليم تكشف الفرق بين المواد الدراسية للبكالوريا والثانوية العامة

قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شرحا تفصيليا للمواد الدراسية في كل من نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة وأهم القواعد المنظمة، وذلك في إطار حرصها المتواصل على توعية أولياء الأمور والطلاب بتفاصيل كل نظام.

 نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة 

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم فتح المجال أمام الطلاب وأولياء الأمور للاختيار بين نظام البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة، مع منح الحرية الكاملة في تحديد المسار المناسب لكل طالب. 

ووجه بضرورة توعية أولياء الأمور بالفروق بين النظامين ومميزات كل منهما، مشيرًا إلى أنه باعتماد نظام البكالوريا المصرية، أصبح هذا النظام معترفًا به أسوة بنظام الثانوية العامة، حيث يتيح لخريجيه استكمال تعليمهم الجامعي سواء داخل مصر أو خارجها.

 

 

