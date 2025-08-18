الإثنين 18 أغسطس 2025
محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل مدير الأمن بمكتبه لاستعراض خطة الانضباط الأمني (صور)

محافظ الدقهلية ومدير
محافظ الدقهلية ومدير الامن، فيتو

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، اللواء عصام هلال مدير أمن الإقليم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين محافظة الدقهلية، والأجهزة الأمنية بالمحافظة.

وتناول اللقاء استعراض ومناقشة خطط مديرية أمن الدقهلية للانضباط الأمني بمراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية، بالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة الشرطية، والتصدى لكافة أشكال الخروج على القانون، وقد ثمن محافظ الدقهلية الجهود الأمنية المبذولة من قبل قطاعات المرور والمرافق والحماية المدنية لتحقيق الانضباط في المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية بأن هذه الجهود تأتى انطلاقا من الحرص الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

