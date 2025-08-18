تفاصيل اجتماع نائب محافظ الدقهلية لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة الصناعية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار متابعة التزام المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بجمصة بالمعايير والاشتراطات البيئية، حفاظا على البيئة وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بالمصانع، وحفاظا على مصالح أصحاب المصانع، باستمرار عمل المصانع، وعدم توقفها عن الإنتاج لمخالفة المعايير أو الاشتراطات.

وأضاف محافظ الدقهلية أن التعاون والتنسيق مستمر بشكل دائم بين المحافظة ووزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، لتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه أصحاب المصانع والشركات العاملة بالمنطقة الصناعية، وإزالة أي شكوى أولا بأول، حرصا على تعظيم الاستفادة من هذه المشروعات، دون إخلال بالمعايير المتبعة، ودون إضرار بالبيئة.

وفي هذا السياق وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عقد الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ اجتماعا للجنة المشكلة للمرور على المصانع التى ينبعث منها غازات، والمنشآت التى ينتج عنها صرف صناعي، للوقوف على مدى الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها الحد من أي ملوثات، في حالة وجودها.

تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة الصناعية

وأكد الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، أن اللجنة تحرص على تحقيق الصالح العام، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة الصناعية، وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه أصحاب المصانع، والحفاظ على البيئة العامة للمنطقة، بما يحقق تعظيم الإنتاج، وأضاف أنه يتابع بشكل مستمر جهود رفع كفاءة وتطوير المنطقة الصناعية.

تكاتف كافة الجهات المعنية وتكثيف المرور على المنشآت التي ينبعث منها غازات

وخلال الاجتماع وجه نائب المحافظ بضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية وتكثيف المرور على المنشآت التي ينبعث منها غازات وإجراء القياسات اللازمة بصفة مستمرة وسحب عينات من الصرف الصناعي للمنشآت، كما وجه لجهاز شئون البيئة ومدير إدارة البيئة بإعداد تقرير دورية تفصيلية عن الحالة الفنية للمصانع، للتنسيق مع ومخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات البيئية، أما الشركات التابعة للمحافظة يتم اتخاذ إجراءات الغلق لها في حال مخالفتها للاشتراطات البيئية.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، والدكتور عماد النجار مدير الإدارة العامة لشئون البيئة، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، المهندس محمد كلوب بالتنمية الصناعية، والصرف الصناعي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة عبير أغا مدير المعامل بجهاز شئون البيئة، ونادر سعد باحث بيئي بجهاز شئون البيئة، والدكتورة منى مأمون مدير التفتيش البيئي بالمحافظة، وأحمد شلبي مدير إدارة الصرف الصناعي بشركة المياه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.