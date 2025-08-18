أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، عن تنفيذ عملية عسكرية (جنوب حي الزيتون) بمدينة غزة، مما أسفر عن إلحاق خسائر بالجنود والآليات الإسرائيلية.

القسام تفجر عبوات مضادة للدروع والأفراد جنوب غزة

وقالت كتائب القسام، أن المجاهدين استهدفوا حقلا ملغما بعبوات مضادة للأفراد والدروع، ورصدوا إجلاء الجنود القتلى والجرحى وسحب الآليات المستهدفة تحت غطاء ناري كثيف.

القسام تدمر جرافة عسكرية وتستهدف قوات الاحتلال بجباليا

وفي السياق ذاته بثت كتائب عز الدين القسام، مشاهد فيديو لعملية عسكرية نوعية في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا جرافة عسكرية إسرائيلية وقوة راجلة متوغلة في المنطقة.

