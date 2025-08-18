المشدد 7 سنوات لمسجل خطر بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح ناري بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص ومقاومة قوات الشرطة بدائرة قسم شرطة البساتين.



وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجل خطر بتهمة، الاتجار في المواد المخدرة وضبط بحيازته هيروين وسلاح ناري.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد قيام مسجل خطر بحيازة المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية وسبق اتهامه في 5 قضايا ما بين سرقة وشروع في قتل وحيازة أسلحة وإطلاق أعيرة نارية وضبط بحيازته هيروين وسلاح ناري وهاتفين محمول.

واعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

