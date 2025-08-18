رفع أولى جلسات محاكمة المتهمين في مطاردة الواحات

رفعت محكمة جنح أكتوبر أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة الفتيات بطريق الواحات، وذلك عقب الاستماع إلى مرافعة النيابة ومحامي الطرفين خلال أولى جلسات القضية.

وخلال الجلسة، قدم وكيل النائب العام مرافعة نارية أمام محكمة جنح أكتوبر، خلال نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث مطاردة فتيات طريق الواحات.

وخلال الجلسة وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التحرش اللفظي بالفتيات خلال قيادتهن السيارة، بالإضافة إلى التسبب في إصابتهن جراء المطاردة التي أسفرت عن اصطدام سيارتهن بمركبة نقل ثقيل، مؤكدة أن الواقعة تمت بسوء نية وتعمد.

وترافع دفاع المتهمين فى حادث مطاردة فتيات طريق الواحات أمام هيئة المحكمة، وقدم دفوعه في القضية، وطالب بالإفراج عن المتهمين، وتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم.

وعلق محامي المتهمين علي أقوال المجنى عليهم، واتهامهم الشباب بسبهم بألفاظ نابية، خلال مطاردتهن على طريق الواحات، قائلا: "المسافة بين العربيتين كانت 70 متر، إزاى سمعوا ألفاظ موجهة إليهم".

وطلب ابراهيم سعيد البسيوني دفاع ضحيتي مطاردة طريق الواحات أمام هيئة المحكمة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين لما سببوه من أذى لموكلتيه، متضمنا مع طلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

كما طالب بالإدعاء المدني بمبلغ مليون جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وظهرت علامات القلق والتوتر على المتهمين في واقعة مطاردة الفتيات بطريق الواحات، أثناء دخولهم قاعة محكمة جنح أكتوبر المنعقدة في جنوب الجيزة، خلال حضور أولى جلسات محاكمتهم.

وحرص المتهمون على ترديد آيات من القرآن الكريم والتسبيح والاستغفار أثناء انتظارهم بدء الجلسة.

وبدأت محكمة جنح أكتوبر جلسة محاكمة المتهمين في قضية مطاردة شباب لفتيات على طريق الواحات، والتسبب في إصابتهن بعد اصطدامهن بسيارة نقل على جانب الطريق.

وعلقت إحدى المصابات خلال حضور الجلسة على محاولات التفاوض أو التصالح مع المتهمين، قائلة: “مفيش الكلام دا ومش هسيب حقي”.

الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية

ووجهت للمتهمين تهمة تعريض المجني عليهما رنا إبراهيم ونزال يوسف للخطر، وكان ذلك بالطريق العام، وذلك حال ملاحقة وتتبع المجني عليهما، والتسبب خطأ في إصابة المجني عليهما مستخدمين السيارات المضبوطة والتسبب في الاصطدام بسيارة نقل ما أحدث بهما الإصابات المثبتة بالتقارير الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.