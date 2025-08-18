1.5 مليون مشاهدة لأغنية "عزيز عيني" لـ حمزة نمرة (فيديو)

حققت أغنية “عزيز عيني” للمطرب حمزة نمرة، 1.5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك منذ طرحها ضمن أغاني ألبومه الجديد “قرار شخصي”.

أغنية عزيز عيني

الأغنية من كلمات خالد عصام، ألحان حمزة نمرة واندريه مينا، وتوزيع موسيقي اندريه مينا.

كلمات أغنية عزيز عيني

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

قلبي اللي الحبايب عنه غابوا

وف ضعفه طوب الأ رض سابه

ليه عزيز عليه يطول عتابه

مش مستني يرد بابه

وانتي شيلتي حمل حلمي ياما

قولتي توصل بالسلامة

كنتي لما الدنيا تكون غيامه

نور ولما أتوه علامة

ويا حياة

يعني بعد كل ده

تبقى حاجة مزعلاه أنا قولتها؟

يا عزيز عيني

ده زعل هيروح

لو مرة تناديني

تتصافى الروح

وإن كرهت الدنيا من الأذية

مين يهون إلا هي

ولما أتوه في دنيا التمثيلية

مين هيبقى مرايا ليا

عدي يا ليالي بالهداوة

ما تبعديش إيد اللي داوى

ليه بتيجي ع اللي ليه غلاوة

وتدوقينا م القساوة؟

