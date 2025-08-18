تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين إلى 20 سبتمبر

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، تأجيل الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية الاعتداء على "الطفل ياسين" تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، إلى 20 سبتمبر القادم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد.

استجواب الطبيب الشرعي

وشهدت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، استجواب الطبيب الشرعي ياسر بركات داخل الغرفة في جلسة سرية بناء على طلب الدفاع عن المتهم.

انعقاد الجلسة بحضور الطفل ياسين والمتهم

وانعقدت الجلسة في غرفة المداولة بمحكمة جنايات دمنهور في محافظة البحيرة، حيث وصل الطفل ياسين بصحبة أسرته مرتديا بدلة سوبرمان، وبحضور المتهم بهتك عرض الطفل ياسين، (صبري. ك.ج.ا)، 79 عاما، المتهم في قضية الاعتداء على الطفل ياسين رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور.

وصول هيئة الدفاع في قضية “الطفل ياسين"

وشهدت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، فرض كردون أمني واحتياطات أمنية مكثفة، مع وصول هيئة الدفاع في قضية “الطفل ياسين” لحضور ثاني جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد لاتهامه بالتعدي على الطفل.

إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة التعدي علي طالب، وذلك في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور.

وتستند الإحالة إلى المادة 261 / 201 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد تم إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وإعلانه بأمر الإحالة الصادر في 2 مارس 2025.

معاقبة المتهم بالسجن المؤبد

ونشرت "فيتو" حيثيات الحكم في قضية الطفل ياسين بدمنهور التي عاقبت المتهم بالتعدي على الطفل ياسين بالسجن المؤبد بمحكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى برئاسة المستشار شريف عدلي وذلك بعد الاستماع الى شهود واقعة التعدي على الطفل داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم فيها (صبري. ك) المراقب المالي بالمدرسة.

جاء مرتديا بدلة سوبر مان

وكانت هيئة المحكمة بالبحيرة، قررت أن تكون الجلسة سرية على أن تقتصر على حضور المجني عليه، الذي جاء مرتديا بدلة سوبرمان، وأسرته وهيئة الدفاع وكذلك المتهم وهيئة الدفاع عنه.

