استخدام القسطرة المخية الدقيقة لأول مرة بالمعهد الطبي في دمنهور 

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن المحافظة تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، وتبذل جهودًا حثيثة لتطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة ومتطورة، تُواكب أحدث الأساليب العلاجية والتشخيصية.

إجراء قسطرة مخية تشخيصية لثلاث حالات متنوعة

حيث شهد المعهد الطبى القومى بدمنهور بقيادة الدكتور إبراهيم البنا نجاحًا طبيًا،تمثل في علاج حالة وحمة شريانية وريدية بالمخ لشاب كان يعاني من نزيف بالمخ، باستخدام مواد مخثرة دقيقة عن طريق القساطر المخية متناهية الصغر، وهو تدخل يتم للمرة الأولى بمحافظة البحيرة، في خطوة طبية جديدة، ومن ناحية أخرى تم إجراء قسطرة مخية تشخيصية لثلاث حالات متنوعة، شملت نزيف بالمخ وضيق في الأوردة والجيوب المخية، مما يعكس الكفاءة العالية للفريق الطبي وتجهيزات القسم المتقدمة.

توفير كافة الإمكانات اللازمة لمواكبة أحدث النظم العلاجية

وأشارت محافظ البحيرة، إلى أهمية استمرار الجهود المبذولة لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمنشآت الطبية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لمواكبة أحدث النظم العلاجية والتشخيصية، مشيرة إلى أن تلك النجاحات تعكس ما تمتلكه محافظة البحيرة من كفاءات طبية متميزة وتجهيزات طبية متقدمة للتعامل مع الحالات الدقيقة.

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