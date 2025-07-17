الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استخدام القسطرة المخية الدقيقة لأول مرة بالمعهد الطبي في دمنهور 

الفريق الطبي
الفريق الطبي

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن المحافظة تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، وتبذل جهودًا حثيثة لتطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة ومتطورة، تُواكب أحدث الأساليب العلاجية والتشخيصية.

إجراء قسطرة مخية تشخيصية لثلاث حالات  متنوعة

حيث شهد المعهد الطبى القومى بدمنهور بقيادة الدكتور إبراهيم البنا نجاحًا طبيًا،تمثل في علاج حالة وحمة شريانية وريدية بالمخ لشاب كان يعاني من نزيف بالمخ، باستخدام مواد مخثرة دقيقة عن طريق القساطر المخية متناهية الصغر، وهو تدخل يتم للمرة الأولى بمحافظة البحيرة، في خطوة طبية جديدة، ومن ناحية أخرى تم إجراء قسطرة مخية تشخيصية لثلاث حالات متنوعة، شملت نزيف بالمخ وضيق في الأوردة والجيوب المخية، مما يعكس الكفاءة العالية للفريق الطبي وتجهيزات القسم المتقدمة.

توفير كافة الإمكانات اللازمة لمواكبة أحدث النظم العلاجية

وأشارت محافظ البحيرة، إلى أهمية استمرار الجهود المبذولة لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمنشآت الطبية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لمواكبة أحدث النظم العلاجية والتشخيصية، مشيرة إلى أن تلك النجاحات تعكس ما تمتلكه محافظة البحيرة من كفاءات طبية متميزة وتجهيزات طبية متقدمة للتعامل مع  الحالات الدقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة الدكتورة جاكلين عازر القطاع الصحي بالمخ المعهد الطبي القومي بدمنهور بدمنهور

الأكثر قراءة

التصديق أو الرفض، تطورات أزمة قانون الإيجار القديم عقب قرار الرئيس بفض دور الانعقاد لمجلس النواب

دبلوماسي إثيوبي يفضح أكاذيب آبي أحمد، ومقطع زائف عن سد النهضة يكشف الحقائق (فيديو)

تفاصيل عطل انستاباي وموعد عودته للعمل

السعودية تنفذ حكم الإعدام في مصري قتل أكاديميا جامعيا بالمملكة

لثاني مرة، الخطيب يصدم وسام أبو علي

تكريم الإمام وصمت الإعلام

بعد فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، مصير تعديل قانون الإيجار القديم

أبي أحمد يكذب ورسائل حاسمة من السيسي وترامب، آخر مستجدات أزمة سد النهضة الإثيوبي

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر الألومنيوم اليوم الخميس في الأسواق

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يضمن الإسلام لغير المسلمين حرية العقيدة والعبادة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية أكل التين في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأوجاع والآلام

ما المراد من قوله تعالى «ولا تجسسوا»؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية