مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام رين 3-1

تلقى فريق نانت الفرنسي، الذي يضم بين صفوفه مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني، هزيمة أمام فريق ستاد رين بنتيجة 3-1، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت ضمن تحضيرات الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام رين

وبدأ مصطفى محمد أساسيا في تشكيل نانت امام رين والذي جاء كالتالي:

وكان فريق نانت الفرنسي، قد تلقى هزيمة أمام فريق جانجون بنتيجة 2-1، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت ضمن تحضيرات الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

هدف مصطفى محمد في شباك جانجون

ورغم الخسارة واصل مصطفى محمد تألقه التهديفي، حيث سجل هدف نانت الوحيد في الدقيقة 37 بعد تمركز مثالي داخل منطقة الجزاء، رافعا رصيده إلى 3 أهداف خلال المباريات الودية.

وجاء هدفا جانجون عن طريق أمادو سانيا في الدقيقة 33، ومحمد أمين حميه في الدقيقة 74، ليمنحا فريقهما الفوز في مواجهة شهدت مشاركة مصطفى محمد للمباراة الثانية على التوالي، بعد تألقه في اللقاء التحضيري السابق بتسجيله هدفين.

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