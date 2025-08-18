الإثنين 18 أغسطس 2025
وصول عبد العاطي ورئيس الوزراء الفلسطيني لعقد مؤتمر صحفي أمام معبر رفح

وصل منذ قليل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، ورئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، إلى مطار العريش في زيارة لمعبر رفح البري لتناول مستجدات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وجهود دعم الأشقاء الفلسطينيين.

مؤتمر صحفي أمام معبر رفح

وسوف يعقد وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني مؤتمر صحفي أمام بوابة معبر رفح لمخاطبة العالم بدعم القضية الفلسطينية والتأكيد على موقف مصر من منع التهجير والمطالبة بالسماح بدخول المساعدات دون قيود.

 

كما تشمل الزيارة إجراء جولة ميدانية بمدينة العريش تشمل زيارة مستشفى العريش العام للاطلاع على مستوى الاستعدادات الطبية والخدمات المقدمة، إلى جانب تفقد المخازن اللوجستية الخاصة بتجميع وتسيير القوافل الإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة.

