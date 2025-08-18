الإثنين 18 أغسطس 2025
إخلاء سبيل متهمين اثنين من عناصر الإخوان بتهمة تمويل أنشطة الإرهاب

أمرت نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل متهمين اثنين من عناصر جماعة الإخوان بتهمة تمويل أنشطة الإرهاب واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بتدابير احترازية.

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين في القضية رقم 3865 لسنة 2025 اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

