الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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حوادث

إخلاء سبيل متهمين اثنين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل متهمين اثنين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر.

والمتهمان هما “محمد عبد الله محمد مصطفى، محمد شوقي محمد حمادة”.

كانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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نيابة أمن الدولة نشر أخبار كاذبة الانضمام لجماعة إرهابية

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