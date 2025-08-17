هيئة البترول تضبط كميات كبيرة من البنزين والسولار بالسوق السوداء

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول أن حملات التفتيش والرقابة الدورية على منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية خلال الفترة من 9 إلى 14 أغسطس 2025، رصدت مخالفات بعدد من محطات الوقود والمستودعات ومخازن أسطوانات البوتاجاز، وحالات تلاعب كبيرة بالمنتجات البترولية، وافتقاد لمعايير التشغيل الآمن بعدد من المحطات والمنشآت.

وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول على سرعة محاسبة المقصرين، وإلزام الجهات المسئولة بإزالة أسباب المخالفات فورا حفاظا على المال العام وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط عمليات تجميع وتصرف غير مشروع بالمنتجات البترولية بعدد من محطات الوقود بالمحافظات، وتغريمها بغرامات إجمالية أكثر من 30 مليون جنيه واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، فقد تم ضبط محطة وقود بعلم الروم بمرسى مطروح تلاعبت بكميات ضخمة من السولار وبنزين 80 وبنزين 92 بلغت 625 ألف لتر، وتم تغريمه قيمتها بنحو 18.7 مليون جنيه.

مخالفات بعدد من محطات الوقود بعدة محافظات

كما تم رصد مخالفات مشابهة بعدة محافظات، شملت نحو 393 ألف لتر من السولار والبنزين بمحطات في الإسكندرية والجيزة والقليوبية وسوهاج، بإجمالي غرامات مالية وصلت إلى 11.8 مليون جنيه، حيث حررت محاضر من مباحث التموين.

كما تم تحرير محاضر ضد سائقي سيارة صهريجية وسيارة بيك اب بعد ضبطهما أثناء محاولات تداول غير قانوني للمنتجات البترولية في باكوس بالإسكندرية ومرسى مطروح.

محطة وقود عشوائية

وضبطت اللجنة محطة تموين عشوائية (طلمبة رصيف) بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة تعمل دون تراخيص أو وسائل أمان، وتمت مصادرة المنتجات وإزالة الطلمبة وضبط صاحب محطة الوقود الرسمية التي يتم سحب المنتجات منها.

كما استجابت اللجنة لشكاوى مواطنين بمحافظة المنوفية مقدمة لهيئة البترول من وجود تلاعب في عدة محطات في عدد من مراكز المحافظة، حيث تبين وجود تلاعب بعيارات مسدسات التموين بعدد من المحطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صهاريج بها تسريبات واسعة

و في السويس، تم كشف مخالفات جسيمة داخل مستودع منتجات بترولية يضم 14 صهريجًا للمنتجات المختلفة، حيث رصدت تسربات واسعة وانسكابات خطيرة للمواد البترولية، وغياب لأنظمة الإطفاء والإنذار ومنع السقوط، فضلًا عن أعطال في عدادات القياس وتراكم مخلفات قابلة للاشتعال بما يهدد السلامة.

كما ضبطت مخزني بوتاجاز داخل الكتلة السكنية بالمحافظة، يفتقدان لأبسط اشتراطات الأمان، من بينها غياب طفايات الحريق وشبكات التبريد ومصادر المياه، إلى جانب وجود أسطوانات غير صالحة وبدون حابس أمان. وقد تم مخاطبة الشركة المسئولة لاتخاذ إجراءات فورية حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما شملت أعمال اللجنة مراجعة 31 محطة وقود بعدد من المحافظات، أظهرت افتقاد بعضها لمعايير التشغيل الآمن، وتم إخطار شركات التسويق لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.

وتم تنفيذ برامج تدريبية لمسؤولي غرف الوقود بشركات التسويق بعدد من محافظات الوجه البحري، بهدف رفع كفاءة المتابعة والرقابة اليومية وإجراءات فحص منافذ التوزيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.