الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سيميوني يعلن تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

أعلن  دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة إسبانيول المقرر لها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

 

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام إسبانيول

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: روجيري، لي نورماند، جوني، هانكو.

خط الوسط: ماركوس يورينتي، كول بالمر جالاجير، تياغو ألمادا، أليكس.

خط الهجوم: جوليانو، ألفاريز.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإسبانيول 

ويستهل أتلتيكو مدريد مشواره في الليجا بمواجهة قوية أمام إسبانيول، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الإسباني. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دييجو سيميوني أتلتيكو مدريد إسبانيول الدوري الإسباني سيميوني

مواد متعلقة

أهلي جدة يخطف صفقة "ميلوت" من أتليتكو مدريد

يزامل ميسي، أتليتكو مدريد يعلن رحيل لاعبه إلى إنتر ميامي

الأكثر قراءة

مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

محمود سعد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لأنغام

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads