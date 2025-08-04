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رياضة

أهلي جدة يخطف صفقة "ميلوت" من أتليتكو مدريد

إنزو ميلوت، فيتو
إنزو ميلوت، فيتو

نجح نادي أهلي جدة السعودي في إنهاء اتفاقه لضم الفرنسي الدولي إنزو ميلوت لاعب شتوتجارت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الصحفي الشهير فابريزيو رومانو المختص بانتقالات اللاعبين في أوروبا عبر حسابه على منصة X، الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إنزو ميلوت من شتوتجارت، خطوة مفاجئة لخطف صفقة أتلتيكو مدريد رغم ارتباطه بتوتنهام ميلوت سيلعب للأهلي، تم الاتفاق شفهيًا بين اللاعب والنادي، بذل مجلس الإدارة والمدرب جايسل جهودًا كبيرة في هذا الشأن.

وكان اللاعب محط أنظار النادى الأسبانى أتلتيكو مدريد.

القيمة السوقية لـإيزو ميلوت

وتبلغ قيمة ميلوت (23 عاما) السوقية حاليا 35 مليون يورو، وكان محط اهتمام العديد من الأندية هذا الصيف أبرزها توتنهام هوتسبير وأتلتيكو مدريد الذي دخل في سباق مع أهلي جدة قبل أن يحسم الأخير الأمور بضم اللاعب.

ويجيد ميلوت اللعب في أكثر من مركز أبرزها صانع الألعاب، وتعكس أرقامه مع شتوتجارت الموسم الماضي المستوى المرتفع الذى يقدمه اللاعب الذي شارك في 29 مباراة بالدوري الألماني مساهما بـ11 هدفًا، حيث سجل 6 وصنع 5.

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