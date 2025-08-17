الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

المسلماني يلتقي نائب وزير المالية بالعاصمة الإدارية لبحث ملف معاشات ماسبيرو

أحمد المسلماني، فيتو
أحمد المسلماني، فيتو

 

بحث الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مع نائب وزير المالية آخر مستجدات صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.

والتقى أحمد المسلماني، الدكتور ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اجتماع ثالث مع وزير المالية

 

يذكر أن وزارة المالية ستتسلم كامل بيانات الهيئة هذا الأسبوع، وسيعقد رئيس الهيئة اجتماعًا ثالثًا مع وزير المالية قريبًا، وكان قد طلب المسلماني أن يكون الصرف علي آخر أساسي وليس سنة 2017.

كان أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قال في وقت سابق: إن أسرة ماسبيرو تتوجه بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي علي توجيهه بحل أزمة مكافآت نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو؛ ونعده ببذل أقصى الجهد من أجل إعلام وطني مسئول يجمع بين المهنية والجاذبية والقيم. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد المسلماني ماسبيرو الهيئة الوطنية للاعلام التليفزيون المصري

مواد متعلقة

بعد توجيه السيسي بحل مشكلة معاشات ماسبيرو، المسلماني: نشكر الرئيس على رعايته ودعمه

الأكثر قراءة

مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

محمود سعد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لأنغام

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads