الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

الدكتور علي فخر،
الدكتور علي فخر، فيتو

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال فتاة من دمياط، قالت فيه: "هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟".

 

ارتداء الملابس على الموضة بشرط الضوابط الشرعية

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "يجوز ارتداء الملابس على الموضة مع الالتزام بالضوابط الشرعية لـ الحجاب".

الزي الشرعي

 وأوضح أن الزي الشرعي يقوم على عدة شروط، أهمها: ألا يصف ولا يشف ما تحته من البدن، وأن يكون فضفاضًا واسعًا وطويلًا ساترًا للجسد.

 

مواصفات ملابس الفتاة الشرعية


وأضاف أن الفتاة إذا التزمت بهذه المواصفات فلا مانع شرعًا من ارتداء ما تشاء من أزياء، حتى وإن كانت على الموضة، مؤكدًا أن الأهم هو تحقيق الستر والالتزام بضوابط الحجاب.
 

