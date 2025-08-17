الأحد 17 أغسطس 2025
ماكرون: ننتظر نتائج محادثات واشنطن غدا ونريد سلامًا قويًا ودائمًا لأوكرانيا

الرئيس الفرنسي ماكرون،
الرئيس الفرنسي ماكرون، فيتو

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: أن الوضع الراهن في أوكرانيا قبيل محادثات الغد في واشنطن يُعد "خطيرًا للغاية"، مشيرًا إلى أن التحديات لا تخص كييف وحدها بل تمس أيضًا أمن أوروبا واستقرارها.

السلام الدائم واحترام السيادة

وشدد ماكرون على أن فرنسا وحلفاءها يسعون إلى تحقيق سلام قوي ودائم في أوكرانيا، مع التأكيد على ضرورة احترام وحدة الأراضي الأوكرانية، وعدم القبول بأي ترتيبات تفرض بالقوة من جانب روسيا.

مشاركة أوكرانيا في أي تسوية

وأوضح الرئيس الفرنسي أن أوكرانيا يجب أن تكون ممثلة بشكل كامل في أي محادثات أو اتفاقيات تخص مستقبلها، معتبرًا أن تجاهل كييف في التسويات السياسية أمر غير مقبول.

ضمانات أمنية وبنية الجيش

أشار ماكرون إلى أن شكل الجيش الأوكراني سيظل الركيزة الأولى لأي منظومة أمنية مستقبلية تخص أوكرانيا، مؤكدًا أن ضمانات الحماية يجب أن تبنى على أساس قدرات كييف الدفاعية إلى جانب دعم الحلفاء.

وحدة الصف الأوروبي

وكشف ماكرون أن الهدف الرئيسي من محادثات واشنطن هو تقديم جبهة موحدة بين أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين والأطلسيين، موضحًا أن أي إظهار للضعف أمام موسكو اليوم سيمهد الطريق لصراعات مستقبلية تهدد الاستقرار الدولي.

