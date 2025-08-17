لاعب جديد يرحل عن ليفربول في الانتقالات الصيفية

توصل مسئولو ليفربول الإنجليزي، لاتفاق برحيل لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد خروجه من حسابات آرني سلوت المدير الفني للفريق.

وبدأ ليفربول الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي أول أمس الجمعة، حيث فاز بشكل مثير على بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب "أنفيلد".

وحسبما ذكرت شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، فإن نادي ليفربول يستعد لرحيل لاعبه بن دوك، بعد التوصل إلى اتفاق مع نادي بورنموث حول تلك الصفقة، التي تبلغ قيمتها المالية 25 مليون جنيه إسترليني.

وأفادت أن اللاعب الاسكتلندي كان مطلوبًا من قِبل عدة أندية، مثل بورتو، وست هام وولفرهامبتون، ولكن المفاوضات تسارعت مع بورنموث يوم الجمعة، قبل التوصل إلى اتفاق.

وأشارت إلى أن بن دوك يُنهي إجراءات رحيله، حيث بات على وشك الانتقال بشكل دائم إلى ناديه الجديد، بورنموث.

وانضم بن دوك إلى ليفربول قادمًا من سيلتيك قبل 3 سنوات، مقابل 600 ألف جنيه إسترليني فقط، وشارك في 10 مباريات مع الفريق الأول للنادي.

رئيس الفيفا يتدخل في واقعة العنصرية بمباراة ليفربول وبورنموث

فيما أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جياني إنفانتينو، الإساءة العنصرية التي تعرض لها لاعب بورنموث أنطوان سيمينيو، خلال مواجهة ليفربول في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفاصيل الحادث

وتعرض سيمينيو للإساءة من أحد مشجعي ليفربول في ملعب أنفيلد خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين، ما دفع الحكم أنتوني تيلور لإيقاف اللعب للتعامل مع الواقعة.

وتحدث تيلور للمدربين وقائدي الفريقين قبل استئناف المباراة.

وأعلنت شرطة مرسيسايد طرد رجل 47 عامًا من ملعب أنفيلد.

وأكدت الشرطة اعتقال الرجل القادم من ليفربول للاشتباه بارتكابه جريمة متعلقة بالإخلال بالنظام العام على أساس عنصري، واحتجازه للتحقيق معه.

وشكر سيمينيو زملائه في الفريق وليفربول وحكام المباراة وعائلة كرة القدم بأكملها على دعمهم.

رد فعل رئيس الفيفا

وقال إنفانتينو في بيان: "كرة القدم ليس فيها مكان للعنصرية أو أي شكل من أشكال التمييز، شجاعة أنطوان وأدائه في الملعب رغم هذه المحنة هو مثال قوي على القوة والكرامة للاعبين في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "ستكون لجنة صوت اللاعبين التي تم إنشاؤها كجزء من الركائز الخمس لمكافحة العنصرية التي اعتمدتها الجمعية العمومية لـ"فيفا" عام 2024، ستتواصل مع أنطوان وتراقب هذه المواقف عن كثب".

واختتم: "نحن ملتزمون بضمان احترام اللاعبين وحمايتهم، وبأن منظمي المسابقات وسلطات إنفاذ القانون يتخذون الإجراءات المناسبة".

وكشف سيمينيو عن تعرضه للإساءة العنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.