جامعة الفيوم تنظم حفلا لختام الملتقى 30 للتبادل الطلابي بين الجامعات العربية

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، ان الجامعة نظمت اليوم الثلاثاء، حفل "ختام الملتقى 30 للتبادل الطلابي للجامعات العربية، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

الهدف من الملتقي

وقال ممثل جامعة الفيوم بالاتحاد العربي للجامعات، الدكتور محمد محمد الربيعي، أن برامج التبادل الطلابي بين الجامعات العربية، يعزز أواصر التعاون بين الجامعات، وقد استقبلت جامعة الفيوم 25 طالبًا للتدريب خلال الفترة من 2 يوليو الجاري ويستمر التدريب حتي يوم 30 من نفس الشهر، وشارك في الملتقي 7 جامعات عربية من دول اليمن وفلسطين شاركت في الملتقى، وتم استقبالهم وتوزيع التدريب بين ميداني ومركزي في تخصصات الهندسة والصيدلة والتمريض والزراعة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وفي نهاية الاحتفال تم تسليم دروع التكريم وشهادات التقدير الي عمداء الكليات ومديري العموم ومديري الإدارات ومديري المدن الجامعية والطلاب المشاركين من الجامعات العربية تقديرًا لجهودهم.

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