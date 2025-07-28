توقيع الكشف على 1922 رأس ماشية في قافلة بيطرية نظمتها جامعة الفيوم

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم قافلة بيطرية بقرية بيهمو مركز سنورس، اليوم الإثنين، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، ونقابة الأطباء البيطريين، وإدارة التفتيش والرقابة على الأغذية بالإدارة العامة للمدن الجامعية بالجامعة، وتم الكشف على 1922 حالة من الماشية والأغنام.

تفاصيل الحالات المستفيدة من القافلة

وقال الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة البيطرية حصنت 210 حالة أبقار، وعالجت 217 حالة طفيليات داخلية وخارجية، و 380 حالة مرضية باطنية تتضمن أمراضًا مثل التسمم، وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي، و115حالة سونار، وتم التعامل مع 200 حالة متعلقة بالأمراض التناسلية التي تؤثر على الإنتاج الحيواني، وتجريع 800 حالة من الأغنام.

دعم المربين وتخفيف العبء عنهم

وأكّد الدكتور وجدي مصطفى مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن القوافل البيطرية التي تنظّمها جامعة الفيوم تسهم بشكل كبير في دعم المربين وتخفيف العبء عنهم، لأن الأمراض الطفيلية والتناسلية تمثّل أبرز التحديات التي تواجه المربين في المحافظة، وتقديم الرعاية البيطرية المستدامة لهذه الحيوانات يساعد في تحسين إنتاجيتها وضمان صحتها العامة.

وقال الدكتور علي سعد نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم، أن القوافل البيطرية تأتي في وقتها تمامًا، حيث يعاني قطاع الثروة الحيوانية في المحافظة من العديد من التحديات، أبرزها نقص الوعي الصحي بين المربين، ما يعرّض الثروة الحيوانية إلى مخاطر صحية تؤثّر في النهاية على الاقتصاد المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.