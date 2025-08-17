الأحد 17 أغسطس 2025
رياضة

غزل المحلة يواجه فريق 2005 استعدادا لـ الجونة في الدوري الممتاز

غزل المحلة
غزل المحلة

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة استعداداته لمباراته المقبلة أمام الجونة ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز على ملعب خالد بشارة بالجونة، بخوض مواجهة ودية اليوم أمام فريق النادي مواليد 2005، وذلك في إطار خطة الجهاز الفني بقيادة الكابتن علاء عبد العال لتجهيز اللاعبين ورفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية قبل اللقاء المرتقب.

ومن المقرر أن يلتقي غزل المحلة  نظيره الجونة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكانت مباراة غزل المحلة وسموحة انتهت بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس السبت، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز على استاد المحلة.

وشهدت المباراة إهدار جريندو لاعب ركلة جزاء لصالح غزل المحلة في الدقيقة 83.

تشكيل غزل المحلة ضد سموحة

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، محمود مجدي.

خط الوسط: محمود نبيل، رشاد العرفاوي، موري توريه.

خط الهجوم: ويليامز صنداي، سولومون آلادي، محمد عبد اللطيف جريندو.

تشكيل سموحة ضد غزل المحلة

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أحمد عوض، محمد دبش، شريف رضا، عبد الرحمن عامر،

خط الوسط: سمير فكري، خالد الغندور،  سامادو، أحمد فوزي.  

خط الهجوم: صامويل أمادي، بابي بادجي.

ترتيب غزل المحلة وسموحة

وبتلك النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد نقطتين واحدة بينما يأتي سموحة في المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط.

