أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد تعديات على الشوارع، وذلك حرصًا على الحفاظ على المظهر الحضاري ومنع أي تعديات على أملاك الدولة.

أوضح المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة، أنه حرصًا على الحفاظ على المظهر الحضاري تحركت لجنة من الإدارة الهندسية بقيادة مدير الإدارة الهندسية وبمشاركة الجهات الأمنية بالمحافظة، لإزالة تعدٍ يتمثل في بروز بالدور الأرضي بغرض إنشاء بلكونات لاستخدامها كمحلات، وذلك بمنطقة السبط شارع "بيوخره".

إزالة تعديات على الشوارع بواحة الخارجة في الوادي الجديد على نفقة المتعدي

وأضاف جهاد أن اللجنة انتقلت على الفور إلى الموقع، وجرت الإزالة بمعرفة المواطن في المهد علي نفقته الخاصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد رئيس مركز الخارجة، أن الوحدة المحلية للمركز والمدينة أنها لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على ممتلكات الدولة، سواء كانت أراضي أو شوارع أو بروز خارجي يؤثر على المظهر العام، وتناشد المواطنين الالتزام بالقوانين والتعليمات حرصًا على الصالح العام.

