الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية بحي الزيتون

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في حي الزيتون بمدينة غزة.

القسام تستهدف دبابة إسرائيلية 

وقبل وقت سابق أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهدافها بقذائف هاون موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي هذا السياق  أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.

وأضافت القسام: استهدفنا بقذائف منزلا داخله جنود وأوقعناهم بين قتيل وجريح شرق حي الشجاعية في غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

وكانت  كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت في بيان يوم الخميس الماضي، إنها دكت بقذائف هاون من العيار الثقيل موقع قيادة وسيطرة الاحتلال في محور موراج جنوب مدينة خان يونس.

ومن جانبها قالت سرايا القدس: قصفنا مستوطنة نير عام بصاروخين ردا على اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كتائب القسام دبابة اسرائيلية غزة

مواد متعلقة

القسام تستهدف موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين برفح

الأكثر قراءة

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

القبض على المتهمين بسرقة هاتف مسن أمام الصراف الآلي بالإسكندرية

تداول فيديو صادم لاعتداء موظف على زوجة شقيقه في الشرقية

براتب يصل لـ350 دينار، فرص عمل للشباب المصري بالأردن

كأس أمم أفريقيا للمحليين، المغرب تضرب الكونغو الديمقراطية بثلاثية وتتأهل لربع النهائي

حقيقة إيقاف محمد معروف حكم مباراة الأهلي وفاركو

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بمواجهة المشاكل

ما حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الواعظ فى المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads