القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية بحي الزيتون

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في حي الزيتون بمدينة غزة.

القسام تستهدف دبابة إسرائيلية

وقبل وقت سابق أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهدافها بقذائف هاون موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي هذا السياق أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.

وأضافت القسام: استهدفنا بقذائف منزلا داخله جنود وأوقعناهم بين قتيل وجريح شرق حي الشجاعية في غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت في بيان يوم الخميس الماضي، إنها دكت بقذائف هاون من العيار الثقيل موقع قيادة وسيطرة الاحتلال في محور موراج جنوب مدينة خان يونس.

ومن جانبها قالت سرايا القدس: قصفنا مستوطنة نير عام بصاروخين ردا على اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى.

