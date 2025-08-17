مقتل 5 مسلحين في اشتباكات مع الأمن في سيستان وبلوشستان بإيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن مقتل 5 مسلحين في اشتباكات مع قوات الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ووفقا لبيان الحرس الثوري، فإن المسلحين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات انتحارية وتخريبية.

وبحسب البيان، ألقت القوات الأمنية الإيرانية القبض على مسلحين اثنين، وأفاد أن المسلحين الستة قتلوا في عمليتين منفصلتين في جنوب وشمال محافظة سيستان وبلوشستان.

ولم يشر البيان لأي معلومات عن انتماءات المسلحين أو هوياتهم.

وبحسب بيان صادر عن المقر، فقد عُثر على نحو 25 كيلوغرامًا من المواد المتفجّرة في المكان.

يأتي هذا الحدث في وقت يشهد فيه الإقليم ذات الأغلبية البلوشية في جنوب شرق إيران، تصاعدًا جديدًا في هجمات الجماعات المسلّحة.

ففي منتصف يونيو 2025، شنّ ثلاثة مهاجمين هجومًا مسلّحًا على مبنى محكمة في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص بينهم مدنيان، وإصابة أكثر من عشرين آخرين بجروح، وقد استمرّت المواجهات مع القوات الأمنية لساعات عدّة وانتهت بمقتل المهاجمين الثلاثة، فيما أعلن تنظيم "جيش العدل" مسؤوليته عن الهجوم.

