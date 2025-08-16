السبت 16 أغسطس 2025
خارج الحدود

مقتل شرطي بعد اشتباك مع مسلحين في إيران

قوات الأمن الإيرانية
قوات الأمن الإيرانية

قال مركز معلومات الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، إن شرطيًا من قوى الأمن الداخلي، قُتل في مدينة إيرانشهر، بعد اشتباك مع مسلحين.

 

وقال المركز في بيان اليوم السبت أن دورية لقوى الامن الداخلي اشتبكت مع مسلحين في مدينة إيرانشهر، حسب  وكالة "إرنا" الإيرانية. وأضاف "في هذا الاشتباك، الذي كان مساء أمس الجمعة في ساحة الشهيد أميني فرد، في مدينة إيرانشهر، لاذ المسلحون بالفرار بعد إصابتهم"،  وتابع البيان "قتل في هذا الاشتباك عنصر من دورية قوى الامن الداخلي".

وتعتبر محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة لأفغانستان، وباكستان، مسرح اشتباكات دموية بين الحين والآخر بين الجماعات المسلحة، ومهربي المخدرات المسلحين، وقوات الأمن الإيرانية.

 وفي الشهر الماضي، شن مجهولون هجومًا على مبنى محكمة في في المحافظة، أسفر عن 6 قتلى، بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين، واتهمت إيران، جيش العدل بالتورط في الهجوم. 

