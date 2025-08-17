تدريب 7722 معلمًا للغة العربية بالمرحلة الابتدائية في الإسكندرية

قام الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمتابعة برنامج المنهج المطور والمُعَد لتدريب جميع معلمي اللغة العربية للمرحلة الابتدائية بمدارس التعليم العام والمدارس اليابانية ومدارس التعليم الخاص، والذي انطلقت فعالياته اليوم بمجمع مدارس زهران الرسمية لغات مميز وعدد من القاعات الأخرى بإدارة شرق، لرفع كفاءة المعلمين وتنمية قدراتهم ومواكبة المناهج المطورة.

ياتى ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بتنظيم ومتابعة برامج التنمية المهنية للمعلمين في شتى التخصصات

وأكّد مدير المديرية أنّ هذا التدريب غاية فى الأهمية، حيث يشمل ثلاثة محاور خاصة بالمنهج، المحور الأول بالتدريب عبر شبكات الفيديو كونفرانس حيث تم تدريب نسبه ١٠٠% من معلمي وموجهي اللغة العربية، قام بتدريبهم أساتذه من مؤلفى الكتب وكذلك مجموعة من المعلمين الذين شاركوا فى وضع الاستراتيجة التى بنيت عليها تلك الكتب من الصف الأول وحتى السادس الابتدائى.

ونوه إلى أنه جرى التدريب على المهارات التى يتحصل عليها الطالب من خلال هذا المحتوى من الصف الاول للسادس والهيكل التنظيمى للكتاب وأعداد الوحدات والموضوعات المثارة فى هذه الوحدات، فهو ليس مجرد خبرات نظرية.

وعن المحور الثانى قال: انطلق اليوم الأحد وهو عبارة عن لقاءات مفتوحة مع المعلمين والموجهين للتطبيق العملى على هذه التدريبات، وسيتم رفع فيديوهات على المنصة المهنية للمعلمين الخاصة بوزاره التربيه والتعليم ليتمكن المعلم من خلالها من مراجعة ما تم التدريب عليه من خلال لقاءات الفيديو كونفرانس، والاستراتيجيات التى بُني عليها والمهارات وطرق التدريس المختلفة.

ونبه على أن المنهج الجديد تميز بأنه لم يترك أي شريحة من شرائح المجتمع دون أن يدمجها فى المنهج حيث نجد جميع المحافظات مدرجة وممثلة فى الموضوعات المطروحة فى موضوعات القراءه مثلا، وكذلك ذوى الإعاقة حتى نصل إلى مجتمع متكامل ونستطيع بث القيم والأخلاقيات.

وأوضح مدير المديرية أنَّ التنمية المهنية المستدامة ركيزة رئيسة في تطوير أداء العاملين لما فيه من تبادل الخبرات والتعرف على الاستراتيجيات الحديثة والأساليب المبتكرة في عمليتي التعليم والتعلم، مؤكدًا أنَّ التدريب يعزز الاحتفاظ بالموظفين والحفاظ على رضاهم، حيث يشعرون بأن المؤسسة تهتم بتطويرهم وتقديم الفرص للنمو المهني، ويحسن التدريب القدرات القيادية والتربوية للموظفين ويساهم في تحسين أدائهم في المواقف القيادية والتربوية.

كما أوضح مدير المديرية أن برنامج استراتيجيات التدريس التفاعلي يركز على التشارك بين المعلم والمتعلم مثل العصف الذهني وتعلم الأقران والتعلم التعاوني وغير ذلك من الاستراتيجيات، مما يسهم في تنمية مهارات الطفل، مُشيرًا إلى أهمية أساليب إدارة الصف لتحقيق أفضل وأعلى معدلات تحقيق الأهداف من نواتج التعلم.

وأكّد أنَّ المناهج المطوّرة تركز على تحسين دافعية المتعلّمين وتفاعلهم ويكون المتعلّمون المتفاعلون أكثر إلهامًا وتفاعلا وأداءً مع أقرانهم من ناحية ومع المعلمين من ناحية أخرى، ويأتي التدريب في إطار العمل على النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.