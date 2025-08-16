الثالث خلال أيام، زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب كوينزلاند في أستراليا

ذكر المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل، اليوم السبت، أن زلزالا بقوة 4.9 ضرب إقليم كوينزلاند شرق أستراليا.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وكان المركز أعلن في وقت سابق أن الزلزال بقوة 5.7 درجة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وشهد إقليم "كوينزلاند" في 1 أغسطس الجاري زلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر.



وأكد مركز العلوم الجيولوجية الأسترالي، وقتها، أن الزلزال يعد الأقوى الذي تشهده المنطقة منذ مائة عام، وأنه أقوى من زلزال آخر بلغت قوته 5.3 درجة ضرب نفس المنطقة، منذ أيام.

وأشار المركز إلى أن الزلزال تسبب في اهتزاز المنازل، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية.

