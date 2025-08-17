أيمن الجميل: مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار بالتعاون مع الغرف التجارية ناجحة وتصب في صالح المواطنين

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية: إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مبادرة تخفيض أسعار السلع بالتعاون مع الغرف التجارية، هي مبادرة إيجابية وتكافلية ناجحة وتصب في صالح المواطنين، كما تكشف بوضوح مدى حرص الحكومة والأجهزة التنفيذية على التخفيف عن المواطنين آثار التضخم العالمي الناتج عن الأزمات والحروب السياسية والاقتصادية، كما تمثل من ناحية أخرى استجابة واضحة وسريعة لاحتياجات المواطنين في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار العالمية.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن من أهم مميزات مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع بالتعاون مع الغرف التجارية، أنها قابلة للنمو والتوسع باعتبارها مبادرة مجتمعية، تعكس التعاون بين مختلف قطاعات المجتمع ودعم القطاع الخاص لتوجهات الدولة المصرية لصالح المواطنين، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى للمبادرة هو السير في مسارات تطبيقية مع كل نجاح يحققه برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مع الأخذ في الاعتبار، أنه ضروريا أن ينتهي برنامج الإصلاح الاقتصادي بالكامل حتى يشعر المواطنون بآثاره، وإنما يمكن بالتعاون بين مختلف قطاعات الدولة وخصوصا القطاع الخاص والحكومة أن يتم ترجمة مراحل الإصلاح الاقتصادي ونجاحاته على الأرض بما ينعكس على الأسعار ليشعر المواطنون بالفعل بمعنى الإصلاح الاقتصادي.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل، أن المبادرة تحقق العدالة الاجتماعية في جوهرها وتلقى القبول المتزايد بين مختلف مجالات الإنتاج؛ لأن المبادرة لا تستهدف أن يتبرع المنتجون للمواطنين ولا تستهدف أن يتنازل الصناع وأصحاب السلاسل التجارية عن كامل أرباحهم، بل إن المبادرة تقول لمجتمع الأعمال والمنتجين حافظوا على مكاسبكم وأرباحكم ولكن لا تبالغوا فيها من ناحية ويمكن أن تخفضوا هامش الربح لدعم المواطنين والقدرة الشرائية بما ينعكس مجددا على تعافي الاقتصاد وقدرة المواطنين على شراء السلع.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن التخفيضات لا تقتصر على المواد الغذائية فقط، ولا على المجمعات التابعة لشركات قطاع الأعمال، فهناك شركات متعددة وكبيرة متخصصة فى إنتاج الملابس والأجهزة الكهربائية والأحذية والحقائب، والأجهزة المنزلية، وحتى السيارات، بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 5% إلى 50%، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، خاصة مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس وزيادة متطلبات الأسر المصرية في هذه الفترة، مشيرا إلى أن المبادرة تشهد توسعًا ملحوظًا بشكل يومي، حيث تنضم محال جديدة ومنتجون جدد في جميع المحافظات إلى المبادرة، مما يساهم في اتساع قاعدة السلع والخدمات المخفضة، ويحقق الهدف الأساسي وهو شعور المواطنين بنتائج الإصلاح الاقتصادي.

