وكيل التعليم بالفيوم: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالثانوية العامة

تابع الدكتور خالد خلف قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، ولم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى لأولياء الأمور أو الطالب من مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

تهيئة جو الامتحانات

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه مع انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة أمس السبت، شدد على تهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، كما أن إدارة المشاركة المجتمعية تولت توزيع زجاجة مياه وشيكولاته وأقلام للطلاب من أمام جميع اللجان على مستوى المحافظة.

يذكر أن طلاب الصف الثالث الثانوي العام بالفيوم، أدوا اليوم الامتحان فى مادتي اللغة الأجنبية والتربية الوطنية.

