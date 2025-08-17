الأحد 17 أغسطس 2025
سياسة

خبير قانوني: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية بحق أطفال غزة بسياسة التجويع

محمد مهران،فيتو
محمد مهران،فيتو

قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي: إن استخدام إسرائيل لسياسة التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين يعد انتهاكًا صارخًا للمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لـ اتفاقيات جنيف، والتي تحظر بشكل قاطع استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب ضد المدنيين.

وأكد مهران فى تصريح لـ فيتو، أن هذا السلوك يصنف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لما نص عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

تجويع الأطفال إبادة جماعية 

وأوضح خبير القانون الدولي أن تجويع مئات الأطفال الفلسطينيين، حتى وصل عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 258 شهيدًا بينهم 110 أطفال، يُعد جريمة إبادة جماعية وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي تنص على أن الإبادة تشمل "فرض ظروف معيشية يُراد بها تدمير الجماعة كليًا أو جزئيًا".

وأشار إلى أن استهداف الأطفال الفلسطينيين بالتجويع المتعمّد لا يمكن تفسيره إلا كمحاولة للقضاء على الجيل القادم من الفلسطينيين، ما يُشكل جريمة ذات طابع استراتيجي لا إنساني.

وشدد على أن القانون الدولي الإنساني يُلزم القوة القائمة بالاحتلال بتوفير التموين الكافي للسكان المدنيين، وذلك بموجب المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة، إلى جانب السماح بمرور المساعدات الإنسانية بحسب المادة 23 من الاتفاقية ذاتها، مؤكدا أن إسرائيل تنتهك هذه الالتزامات بشكل منهجي ومتعمد، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق أهداف إجرامية بحق المدنيين الفلسطينيين.

 الموقف المخزي للمجتمع الدولي من القضية الفلسطينية 

وانتقد أستاذ القانون الدولي الموقف المخزي للمجتمع الدولي، مؤكدًا أن الصمت على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين يُعد تواطؤًا سلبيًا، يجعل الدول التي تلتزم الصمت شريكة في الجريمة، ولو بشكل غير مباشر.

وأشار إلى أن المادة الأولى من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تُلزم جميع الدول الأطراف بمنع الجريمة وقمعها، وليس الاكتفاء ببيانات التنديد أو الشجب، وهو ما يُعد تقصيرًا قانونيًا وأخلاقيًا جسيمًا.

ولفت إلى أن مبدأ "المسؤولية عن الحماية"، الذي تبنته الأمم المتحدة، يُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية التدخل لحماية المدنيين، خاصة عندما تفشل الدولة في حمايتهم أو تكون هي الجهة التي ترتكب الجرائم ضدهم، وهو ما ينطبق بوضوح على الحالة الفلسطينية.

 

دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

ودعا الدكتور محمد مهران إلى اتخاذ إجراءات قانونية فورية، تشمل: انضمام دولة فلسطين إلى الدعوى المقامة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن جريمة الإبادة الجماعية، إصدار مذكرات توقيف دولية بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية شاملة على إسرائيل.

كما طالب بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية في أي دولة، مؤكدًا أن استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين يُعد وصمة عار في جبين الإنسانية، وأن المجتمع الدولي سيسجل عليه التاريخ هذا الصمت المخزي إزاء ما وصفه بـ"الجرائم المنظمة والمتعمدة".

وشدد مهران على أن العدالة الدولية، وإن تأخرت، ستطال جميع المتورطين في هذه الجرائم ضد الإنسانية، مضيفًا أن مرور الزمن لا يُسقط المسؤولية الجنائية في جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

ويُذكر أن وزارة الصحة في غزة قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 258 شهيدًا، بينهم 110 أطفال، بينما كشف المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد تجويع أكثر من 100 ألف طفل ومريض، من خلال منع إدخال الأغذية الأساسية والمساعدات الإنسانية.

الشعب الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي سلاح التجويع اتفاقية جنيف جريمة الابادة الجماعية

