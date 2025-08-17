الأحد 17 أغسطس 2025
خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا المجاعة في غزة إلى 258 شهيدا بينهم 110 أطفال

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 258 شهيدا بينهم 110 أطفال.

ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 258 شهيدا بينهم 110 أطفال

 وكان أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال يتعمد تجويع أكثر من 100 ألف طفل ومريض، ويمنع إدخال الأغذية الأساسية.

 وقبل وقت سابق، طالبت الأمم المتحدة بالتحقيق في قتل عناصر تأمين قوافل المساعدات بقطاع غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقالت جمعية العودة الصحية بغزة، في بيان صادر عنها أمس السبت: إن نحو 550 ألفا من سكان القطاع يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

وأضافت جمعية العودة الصحية بغزة، أن أوضاع المستشفيات كارثية بسبب نقص حاد بجميع المستلزمات الطبية.

وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام فلسطينية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة.

قصف مدفعي للاحتلال يستهدف حي الزيتون في غزة

 واستهدف قصف مدفعي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وكان مصدر في مستشفى الشفاء في غزة أفاد بسقوط 6 شهداء ومصابون من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي القطاع.

وأعلنت مصادر في مستشفيات غزة، أمس، استشهاد 16 فلسطينيًّا بنيران جيش الاحتلال في مناطق بالقطاع.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بغزة باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على حي الزيتون بمدينة غزة.

