شاب سوداني قبل مغادرة القاهرة: المصريون أحسن ناس وزعلانين إننا راجعين (فيديو)

أعرب عدد من الشباب السودانيين عن رضاهم التام عن الفترة التي قضوها بين جموع الشعب المصري، مؤكدين أن الشعب المصري من أفضل شعوب العالم.

وقال أحد الشباب قبل عودته عبر قطار السودانيين الخامس إنه تعلم من المصريين عشرات الطباع والخصال الطيبة وأنهم يوجهون رسالة شكر للشعب المصري على الفترة التي قضوها بمصر.

قطار عودة السودانيين إلى بلادهم

ويستأنف قطار العودة الطوعية للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر رحلاته المجانية، حيث ينطلق اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 القطار الخامس، وهو قطار «مخصوص» برقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة)، من محطة مصر متجهًا إلى محطة السد العالي بأسوان.

ووفرت الحكومة قطارات مجانية لعودة السودانيين طواعية إلى بلادهم، والتي تتحرك من القاهرة إلى أسوان، ثم عودتهم إلى السودان.

ومن المقرر أن تصل الرحلة إلى أسوان في الساعة 11:40 مساءً، بما يراعي راحة الركاب وسلاسة إجراءات الوصول.

ويعود القطار نفسه برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة في الساعة 8:30 مساءً، ليصل إلى محطة القاهرة صباح اليوم التالي في الساعة 9:25 صباحًا.

