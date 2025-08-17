الأحد 17 أغسطس 2025
أخبار مصر

بكاء الوداع، لحظات مؤثرة بين السودانيين قبل مغادرتهم القاهرة إلى بلادهم (فيديو)

بكاء السودانيين قبل
بكاء السودانيين قبل مغادرة مصر، فيتو
رصدت عدسة “فيتو” انخراط بعض السودانيين في نوبة بكاء أثناء وداعهم لذويهم ومغادرتهم مصر، من داخل محطة قطارات رمسيس.

قطار عودة السودانيين إلى بلادهم 

ويستأنف قطار العودة الطوعية للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر رحلاته المجانية، حيث ينطلق اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 القطار الخامس، وهو قطار «مخصوص» برقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة)، من محطة مصر متجهًا إلى محطة السد العالي بأسوان.

ووفرت الحكومة قطارات مجانية لعودة السودانيين طواعية إلى بلادهم، والتي تتحرك من القاهرة إلى أسوان، ثم عودتهم إلى السودان.


 

ومن المقرر أن تتحرك الرحلة في تمام الساعة 11:00 صباحًا، على أن تصل إلى أسوان في الساعة 11:40 مساءً، بما يراعي راحة الركاب وسلاسة إجراءات الوصول.

ويعود القطار نفسه برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة في الساعة 8:30 مساءً، ليصل إلى محطة القاهرة صباح اليوم التالي في الساعة 9:25 صباحًا.

 

