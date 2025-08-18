تعرف على شخصية فرح الزاهد في مسلسل لينك

تعاقدت الفنانة فرح الزاهد على المشاركة في بطولة مسلسل لينك الذى يقوم ببطولته النجمان سيد رجب ورانيا يوسف.

وتلعب الزاهد خلال العمل شخصية ابنة سيد رجب التي تحب العمل في السوشيال ميديا.

بينما تلعب رانيا يوسف خلال أحداث العمل دور مالكة شركة تكنولوجيا، وتهتم بكل ما يخص التكنولوجيا.

العمل من تأليف محمد جلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد ردت على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب دور الراقصة التي قدمته في مسلسلها الماضي “جريمة منتصف الليل”، مؤكدة أنها ليست راقصة محترفة بل أنها ممثلة.

رانيا يوسف ترد على انتقادات مسلسل جريمة منتصف الليل

وأشارت “رانيا” إلى أنها واجهت صعوبة خلال التصوير بسبب أنها خضعت لعملية جراحية قبل التصوير بأربعة أيام في معدتها، ومع ذلك قررت النزول إلى التصوير.

مسلسل جريمة منتصف الليل

يُذكر أن مسلسل "جريمة منتصف الليل" هو عمل درامي يحمل مزيجًا من التشويق والغموض، من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج علاء الزير، وعرض حصريًا خلال شهر رمضان على شاشة قناة المحور وقناة ميكس.

أحداث مسلسل جريمة منتصف الليل

دارت أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

