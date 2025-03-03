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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، مواجهة مؤثرة بين رانيا يوسف وابنتها بالحلقة 3 من جريمة منتصف الليل

رانيا يوسف؛ فيتو
رانيا يوسف؛ فيتو

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥؛ شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “جريمة منتصف الليل” مواجهة مؤثرة بين الفنانة ميار الغيطي “ميسون” ووالدتها رانيا يوسف “ريري”.

 

ميسون عادت من الجامعة محطمة نفسيا بعد أن اكتشفت صديقاتها أن والدتها تعمل راقصة وعيرتها بذلك.

 

مواجهة مؤثرة بين ريري وابنتها

ولما عادت ميسون إلى المنزل حطمت صورة والدتها؛ وفي هذه اللحظة حضرت “ ريري” وسألت ابنتها ما الذي يحدث؛ فأجابتها: اصحابي في الجامعة عرفوا انك رقاصة وبيعايروني بده.. أنا مش رايحة الجامعة دي تاني.. أنا بكره حياتي وبكرهك وعايزة اموت نفسي.

 

مسلسل جريمة منتصف الليل 

يُذكر أن مسلسل "جريمة منتصف الليل" هو عمل درامي يحمل مزيجًا من التشويق والغموض، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج علاء الزير، ويُعرض حصريًا خلال شهر رمضان على شاشة قناة المحور وقناة ميكس.

 

أحداث مسلسل جريمة منتصف الليل 

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

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رانيا يوسف مسلسل جريمة منتصف الليل ميار الغيطي مسلسلات رمضان

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