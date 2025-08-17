خالد أنور لـ"فيتو": احترمنا عقل المشاهد في "فلاش باك".. والأعمال القصيرة لها جمهور كبير.. ونجاح المسلسل فاق كل التوقعات

بخطوات ثابتة يسير الفنان خالد أنور نحو النجومية، فكل دور يقوم بتقديمه يترك علامة مع الجمهور، ويجعله في مرتبة أعلى، ولكن هذه المرة قرر أن يظهر كضيف شرف في حكاية "فلاش باك" المقدمة ضمن قصص مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو".

وكشف خلال حواره مع “فيتو” عن عامل الجذب له ليشارك في قصة "فلاش باك"، مشيرًا إلى أنه رأى العمل مختلفًا عن كل الأعمال المعروضة في نفس التوقيت، وهذا ما جعله مميزًا، وعن ردود الأفعال أكد أنها كانت مفاجأة بالنسبة لطاقم العمل.

ما الذي جذبك للمشاركة كضيف شرف في حكاية "فلاش باك"؟

ظهورى في فلاش باك ضيف شرف، لأنني أؤمن جدًا بالأعمال المختلفة التي تحمل رسائل كثيرة للجمهور، ومن بينهم "فلاش باك"، وأول ما قرأت سيناريو "فلاش باك" حسيت إن عندي شغف أكون جزء من الحكاية دي، مش بس عشان الشخصية لكن عشان المشروع كله.

ما الفرق بين "فلاش باك" والأعمال الأخرى المعروضة معه؟

نحن في "فلاش باك" لا نحاول إرضاء الجمهور، بل نحترم عقله، لأن المشاهد أصبح لديه قدرات كثيرة، وبأقل مجهود يستطيع أن يفهم كل شىء، فيجب علينا عندما نقدم محتوى أن نحترم عقلية المشاهد، والعمل يطرح قضايا نفسية وإنسانية من خلال قصة مشوّقة ومحكمة.



هل كانت هناك صعوبات أثناء التصوير؟

الصعوبات كلها كانت تتلخص في ضيق الوقت أمامنا، كي نخرج بحكاية فلاش باك، وأننا نتناول الماضي والحاضر والمستقبل في حلقات معدودة.. كل هذا كان بمثابة صعوبات كثيرة أثناء التحضير للعمل.

كيف تصف تجربتك مع المخرج جمال خزيم؟

خزيم مخرج هادئ، عارف هو بيعمل إيه كويس جدًا، وبيدي مساحة لكل ممثل إنه يلاقي الشخصية بطريقته، بس من غير ما يسيب التفاصيل تروح. اشتغلت معاه في مشاهد قليلة، لكن اتبسطت جدًا، لأنه عنده عين سينمائية حقيقية وبيعرف يخلق مناخ مريح جدًا في اللوكيشن.

هل ترى أن نوعية المسلسلات القصيرة مناسبة للمرحلة الحالية؟

كون العمل حلقاته قليلة لا يعني أنه ليس مهمًا بالعكس الجمهور حاليا يميل أكتر للحكايات القصيرة المكثفة، اللي بتخلص في أيام قليلة وتعيش معاهم، و"ما تراه، ليس كما يبدو" بيلعب في المنطقة دي بذكاء، وكل حكاية فيه كأنها فيلم مستقل.

كيف كانت ردود الأفعال على حكاية "فلاش باك"؟

فلاش باك، فاق توقعات جميع المشاركين فيه، لأننا استطعنا تقديم قصة مختلفة تمام في ظل وقت قصير، وهذا يحسب لنا، وأنا سعيد بوجودي ولو بجزء صغير وسط المشروع ده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.