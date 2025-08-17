وزير الإسكان: توصيل الكهرباء لأراضي امتداد النرجس في القاهرة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جاهزية نحو 138 قطعة أرض لتوصيل الكهرباء بمنطقة امتداد النرجس، المرحلة الخامسة بمدينة القاهرة الجديدة.

وأكد الوزير الاهتمام بالمتابعة المستمرة لموقف تسليم وحدات وأراضي المصريين في الخارج التي تطرحها الوزارة، مشيرا إلى استمرار الوزارة في توفير المنتجات العقارية المختلفة لأبنائنا في الخارج، بما يسهم في تحقيق رغبتهم في التملك، وربطهم بوطنهم.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن توصيل الكهرباء لأراضي امتداد النرجس، يأتي في إطار خطة الجهاز لاستكمال أعمال المرافق وتوفير الخدمات الحيوية بالمناطق السكنية الجديدة، والتي من بينها استمرار تنفيذ خطة توصيل الكهرباء الدائمة بمنطقة امتداد النرجس (بيت الوطن)، ضمن مراحل متتابعة تستهدف تغطية جميع قطع الأراضي بالشبكة الكهربائية.

ودعا رئيس جهاز القاهرة الجديدة، ملاك القطع المدرجة ضمن هذه المرحلة إلى سرعة التقدم لإجراء مطابقة المبنى واستكمال إجراءات توصيل التيار الكهربائي الدائم، طبقًا للجدول المنشور على الصفحة الرسمية لجهاز المدينة على موقع"فيس بوك".

من جانبه، أشار المهندس هشام محمد علي، مدير عام إدارة الكهرباء بالجهاز، إلى أن هذا الإعلان يأتي استكمالًا لما تم تنفيذه خلال المراحل الأربع السابقة، والتي شهدت تقدمًا ملحوظًا في توصيل التيار الكهربائي لعدد كبير من الأراضي التي أصبحت جاهزة للسكن.

وقد تم نشر تفاصيل المراحل السابقة وأرقام القطع المدرجة عبر الصفحة الرسمية لجهاز المدينة على موقع “فيسبوك”.

وأهاب جهاز المدينة بجميع الملاك سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة، دعمًا لجهود استكمال المرافق وتعزيز التنمية العمرانية المستهدفة بمنطقة بيت الوطن.

وفي سياق مختلف كشفت هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة سوهاج الجديدة تطرح أرض تجاري إداري سكني بمساحة 4384 مترًا مربعًا بسعر 13955 جنيهًا، وأرض عمراني متكامل بمساحة 209327 مترًا مربعًا بسعر 3375 جنيهًا.

وبمدينة غرب قنا أرض حق انتفاع بنشاط حضانة بمساحة 1296 مترًا مربعًا، وبمدينة قنا الجديدة أرض حق انتفاع حضانة بمساحة 1296 مترًا مربعًا، وطيبة الجديدة أرض حق انتفاع حضانة بمساحة 972 مترًا مربعًا، وأسوان الجديدة أرض حق انتفاع حضانة بمساحة 3408 أمتار مربعة.

وتواصل وزارة الإسكان بشكل دوري طرح قطع الأراضي الاستثمارية لتلبية طلبات واحتياجات الشركات والمطورين العقاريين.

وتطور معدل الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023، 1.364 تريليون جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عامًا (1978: 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014: 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه، وتطور الاستيعاب السكاني للمدن الجديدة، حيث بلغ حجم السكان فى الفترة من 1978: 2023، 11.3 مليون نسمة، منهم 5 ملايين نسمة خلال 36 عاما حتى عام 2014، بمعدل استيعاب سنوى للسكان 140 ألف نسمة سنويًا، فى حين استوعبت المدن الجديدة 6.3 مليون نسمة خلال 9 سنوات، بمعدل استيعاب سنوى للسكان 700 ألف نسمة سنويًا.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل يشهد إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ عدد المواطنين الذين قاموا بتحميل كراسة الشروط 152122 مواطنًا حتى الآن.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يجب على المواطنين الراغبين في التقدم قراءة وصف كراسة الشروط المتاح عبر منصة مصر الرقمية بتأن، بما يساعدهم في اختيار كراسة الشروط المناسبة لهم بدقة.

الكراسة الأولى بمنصة مصر الرقمية والخاصة بـ"سكن لكل المصريين (7)"

وأوضحت أن الكراسة الأولى بمنصة مصر الرقمية والخاصة بـ"سكن لكل المصريين (7)- محافظات تحت الإنشاء- عام"، هي كراسة مخصصة لكافة المواطنين الراغبين في التقدم منخفضي الدخل، بالمحافظات (تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا) بالمراكز أو المدن الواقعة بكل من محافظات: البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، مطروح، دمياط، والبحر الأحمر.

وأضافت أنه فيما يخص الكراسة الثانية بمنصة مصر الرقمية والخاصة بـ" سكن لكل المصريين (7)- المحافظات وعملاء سابقين"، فهي كراسة مخصصة لكافة المواطنين، ومتاح التقديم من خلالها على وحدات جاهزة للتسليم بمحافظات: أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا، ويقتصر التقديم في محافظة دمياط بمدينة شطا على المتقدمين سابقًا بمدينة شطا (الإعلان الثامن) وعزبة البرج (إعلان سكن لكل المصريين 3)، وفي محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة يقتصر التقديم على المتقدمين سابقًا بذات المدينة (بالإعلان العاشر) فقط، علمًا بأن الوحدات السكنية بمحافظتى دمياط والبحر الأحمر هى وحدات تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرًا).

