الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جامعة القاهرة: استكمال صرف مكافآت النشر الدولي من 2020 حتى 2023

الدكتور محمد سامي
الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة
ads

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عن استكمال صرف جميع مكافآت النشر الدولي خلال الفترة من 2020 حتى 2023 في مختلف التخصصات العلمية، مؤكدا أن مكافآت النشر الدولي قد تضاعفت خلال الفترة المذكورة، وذلك في إطار استراتيجية جامعة القاهرة لتطوير منظومة البحث العلمي بما يسهم في رفع جودة المخرجات البحثية الابتكارية وتحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية.

ووجه رئيس الجامعة بصرف الدفعة الثانية من مكافآت الأبحاث المقدمة لعام 2022 في الأيام القليلة القادمة، واستكمال خطوات صرف المستحقات المالية لأبحاث عام 2023 بالتزامن مع الإعلان عن استقبال الأبحاث العلمية المنشورة خلال عام 2024 وفق اللائحة المحدثة والمعتمدة للنشر.

عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليا بجامعة القاهرة 2023

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تقدموا بعدد 4864 بحثًا علميًا دوليًا للحصول على مكافأة النشر العلمي الدولي لعام 2023، بزيادة بلغت 629 بحثًا مقارنة بعام 2022، وارتفاع عدد المتقدمين للحصول على المكافأة من 1473 عضو هيئة تدريس في 2022 إلى 1659 عضوًا خلال عام 2023، مضيفًا أن المخصصات المالية للأبحاث العلمية المنشورة ارتفعت من 41 مليون جنيه في العام 2020 إلى 70 مليون جنيه عام 2022، ثم 90 مليون جنيه في عام 2023.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص إدارة الجامعة على دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، في نشر بحوثهم في مجلات علمية دولية، في إطار اهتمام الجامعة بقطاع البحث العلمي في جميع المجالات العلمية سواء الأساسية أو التطبيقية، والعمل علي تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والنوع، وحرصها علي توجيه الأبحاث نحو تطبيقات عملية تحقق أثرًا ملموسًا على الاقتصاد والمجتمع.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى ارتفاع عدد الأبحاث المتقدمة للحصول على مكافأة النشر الدولي خلال عام 2023 بنسبة 23.23% مقارنة بعام 2020، والتي بلغ عددها 3734 بحثًا، لافتًا إلي زيادة قيمة المكافآت المخصصة للنشر العلمي الدولي من 41 مليون جنيه في 2020 إلى 90 مليون جنيه في عام 2023.

وأشار الدكتور محمود السعيد، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الجامعة انعكست إيجابًا على جودة المخرجات البحثية، والتي من بينها زيادة المساهمة في تغطية تكاليف النشر العلمي بنسبة 150%، حيث ارتفعت قيمة المساهمة من 20 ألف جنيه عام 2024 إلى 50 ألف جنيه عام 2025، موضحًا أن عدد الأبحاث العلمية للجامعة بلغت 3734 بحثًا عام 2020، تقدم بها 1571 باحثًا، وفي عام 2021 بلغ عدد الأبحاث العلمية للجامعة 4287 بحثًا تقدم بها 1685 باحثًا، وفي عام 2022 بلغ عدد الأبحاث العلمية للجامعة 4235 بحثًا تقدم بها 1473 باحثًا، كما بلغ عدد الأبحاث العلمية للجامعة 4864 بحثًا عام 2023 تقدم بها 1659 باحثًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة مكافآت النشر الدولي البحث العلمي

مواد متعلقة

جامعة القاهرة الأولى محليًا في تصنيف شنغهاي 2025

أكاديمية البحث العلمي تعلن نتائج برنامج منح الماجستير والدكتوراه "خطوة بخطوة"

25 عامًا من الإنجازات، مدينة الأبحاث العلمية تحتفل باليوبيل الفضي

الأكثر قراءة

بأمر رئاسي محافظ جديد للبنك المركزي، اعرف التفاصيل

أخبار مصر: قصة مأساوية في وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، حدث ضخم بإسرائيل اليوم، ممتلكات البلوجر "أم سجدة" تثير الجدل

تحرك عاجل من الداخلية لفحص فيديو تبادل إطلاق النيران بقنا

انخفاض جديد من القاهرة إلى أسوان، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ 2025 في أكتوبر المقبل؟

من 15 لـ 80 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

مصرع شخصين وإصابة 24 آخرين في انقلاب أتوبيس بعد اصطدامه بجرار زراعي بأسيوط

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

من 15 لـ 80 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

قانون التصرف بأملاك الدولة، إعفاءات وحوافز للمخالفين لتقنين أوضاعهم

أرقام الطوارئ لخدمات وزارة الصحة

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل، الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 17 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 17 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads