25 عامًا من الإنجازات، مدينة الأبحاث العلمية تحتفل باليوبيل الفضي

تنظم مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية احتفالية كبرى بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها، وذلك بعد غدٍ الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، بمقر المدينة بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتتضمن أجندة الاحتفالية فقرات متنوعة تشمل عرض فيلم عن مسيرة المدينة خلال ربع قرن، وتكريم الشخصيات التي ساهمت في نهضتها، من مديري المدينة السابقين، والعاملين المتميزين، وأبناء المدينة الذين تولوا مواقع قيادية قومية ودولية، إضافة إلى جلسة حوارية مع مديري المدينة السابقين، وعرض فني من كورال قصور الثقافة، وزيارة لمعرض الابتكارات والمخرجات البحثية.

وتُعد مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية أحد أهم الصروح العلمية في مصر، حيث تأسست عام 1993 بهدف دعم البحث العلمي التطبيقي، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتضم خمسة معاهد بحثية ومركزين تكنولوجيين يعملان على خدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

