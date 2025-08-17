الأحد 17 أغسطس 2025
الأهلي يستقر على خوض مباراة ودية استعدادا لمباراة المحلة

ريبيرو
ريبيرو

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على خوض مباراة ودية خلال الأيام القادمة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة، حيث يحصل الأهلي على راحة من خوض المباريات في الجولة الثالثة من المسابقة المحلية ومن ثم طلب ريبيرو المدير الفني للفريق خوض مباراة ودية للحفاظ على لياقة اللاعبين.

ويحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم على راحة سلبية من التدريبات على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الاثنين استعدادا لمباراة غزل المحلة القادمة في الدوري. 

حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على ضيفه فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء أمس الأول الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

