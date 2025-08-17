الأحد 17 أغسطس 2025
11 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 11 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

 

550 ألفًا من سكان غزة يواجهون نقصًا حادًّا في الغذاء

وقالت جمعية العودة الصحية بغزة في بيان صادر عنها أمس السبت: إن نحو 550 ألفا من سكان القطاع يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

وأضافت جمعية العودة الصحية بغزة، أن أوضاع المستشفيات كارثية بسبب نقص حاد بجميع المستلزمات الطبية.

وفي السياق ذاته قالت وسائل إعلام فلسطينية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة.

 

قصف مدفعي للاحتلال يستهدف حي الزيتون في غزة

واستهدف قصف مدفعي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

