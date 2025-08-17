أمواج بارتفاع 15 وانزلاقات أرضية ضخمة تضرب ألاسكا (فيديو)
شهدت منطقة إنديكوت آرم في ألاسكا فجر اليوم الأحد انزلاقا أرضيا كبيرا تسبب بإثارة أمواج ارتفاعها نحو 15 قدما.
وأفاد مركز الزلازل في ألاسكا بأن مجموعة من الأشخاص كانوا يمارسون رياضة القوارب في المنطقة عندما لاحظوا أمواجا غامضة بالقرب من "جزيرة هاربور"، بينما فقد ثلاثة أشخاص كانوا في رحلة تخييم بالكاياكات معظم معداتهم، لكنهم تمكنوا من العودة سالمين إلى مدينة جونو.
وبحسب التقديرات الأولية، تراوح ارتفاع الأمواج بين 10 و15 قدما بالقرب من الجزيرة، بينما سجلت خدمة المتنزهات الوطنية أمواجا بلغ ارتفاعها 100 قدم في منطقة "جزيرة سوير"، حيث اقتلعت الأشجار من المنحدرات الصخرية.
ومن خلال تحليل البيانات، اكتشفت الباحثة "إزجي كاراسوزين" من مركز الزلازل أن المنطقة لم تشهد أي نشاط زلزالي يمكن أن يتسبب في التسونامي، كما أنها تقع خارج نطاق رصد الانزلاقات الأرضية المعتاد للمركز.
وباستخدام خوارزمية متخصصة لتحليل البيانات الزلزالية، توصل الفريق إلى أن التسونامي نتج عن انزلاق أرضي ضخم بالقرب من "نهر سوير الجليدي الجنوبي"، حيث يُقدّر حجم الصخور والتربة المنزلقة بأكثر من 100 مليون متر مكعب. ويعتقد مركز الزلازل أن هذا الحادث قد يكون الأكبر من نوعه في ألاسكا منذ عام 2015، حيث تم رصد اهتزازاته من محطات تبعد أكثر من 600 ميل.
وأظهرت لقطات جوية التقطها خفر السواحل الأمريكي مساحات واسعة من الحطام والتربة المتناثرة على جوانب الجبل، مع وجود مسار واضح للانزلاق. وكشف المركز أيضا أن هزات أرضية صغيرة استمرت لأكثر من 18 ساعة سبقت الانهيار الكبير.
من جهة أخرى، أفادت السلطات المحلية في جونو بعدم تسجيل أي إصابات أو أضرار في البنية التحتية جراء هذه الكارثة. وفي تطور منفصل، تستعد المدينة لمواجهة فيضان محتمل لبحيرة جليدية مرتبطة بنهر "مندنهال الجليدي"، حيث بدأت عمليات إجلاء استباقية لسكان المناطق المعرضة للخطر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا