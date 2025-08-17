الأحد 17 أغسطس 2025
بينهم أطفال، حصيلة مقلقة في الإصابات بلدغات العقارب و"الطريشة" في الوادي الجديد خلال 24 ساعة

أصيب شخصان، بلدغات العقارب السامة في مركزي الفرافرة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ليصل عدد المصابين بلدغات العقارب والثعابين القاتلة "الطريشة" إلى 6 حالات بينهم أطفال خلال 24 ساعة فقط. 


تلقت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد إخطارا يفيد بوصول شابين مصابين بلدغات العقارب السامة لمستشفى الفرافرة المركزي والخارجة التخصصي. 
تبين إصابة يوسف عرفة محمد عرفة، 18 عامًا، بلدغة عقرب سام داخل مزرعة بقرية " أبو هريرة" بمركز الفرافرة، فيما أصيب حماد سيد حماد، 42 عامًا، بلدغة عقرب بحي " عين الشيخ " بمدينة الخارجة. 


جرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي والخارجة التخصصي وتلقي المصل المضاد للعقرب ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.


جدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد تشهد خروج الزواحف السامة والقاتلة " عقارب – ثعبان الطريشة"، خلال فترة الصيف تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ نظرًا لطبيعة المحافظة الصحراوية.

