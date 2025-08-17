يا وجع القلب، ماذا قال السقا وياسر جلال وياسمين عبد العزيز عن وفاة مدير التصوير تيمور تيمور؟

نعى نجوم الفن، مدير التصوير تيمور تيمور، الذي لقي مصرعه “غرقًا” أثناء محاولته إنقاذ ابنه في أحد شواطئ مدينة رأس الحكمة.

وعبّر النجوم الفن عن حزنهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لوفاة مدير التصوير تيمور تيمور مقدمين التعازي لأسرته.

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة مع مدير التصوير الراحل على "إنستجرام" وقالت: "لا إله إلا الله، أطيب قلب وأجدع ناس قابلتهم في حياتي، الرجاء الدعاء له بالرحمة ولأسرته بالصبر".

كما نعى الفنان أحمد السقا الرحل: "هتوحشنى يا صاحبى.. هتوحشنى يا اطيب خلق الله.. ربنا يرحمك ويغفرلك يا تيمور ويصبر أهلك ويصبرنا إنا لله وإنا إليه راجعون برجاء قراءة الفاتحة والدعاء".

وأضاف: "رحمك الله وغفر لك، وألهم أهلك الصبر، إنا لله وإنا إليه راجعون، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء".

أما الفنان ياسر جلال فقد عبر عن حزنه لوفاة “تيمور” ونشر صورة مع مدير التصوير الراحل وكتب قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون “تلقيت خبر وفاة أخي وصديقي العزيز الفنان الكبير تيمور تيمور، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وألهمنا جميعا الصبر”.

كما عبرت الفنانة ريم مصطفى عن حزنها وكتبت: "صدمة كبيرة.. رحيلك وجع قلوبنا كنت إنسان وفنان حقيقي، وذكرياتنا معاك هتفضل عايشة جوانا.. الله يرحمك ويصبر أهلك، سبحان من له الدوام".

ورحل عن عالمنا مساء أمس السبت مدير التصوير تيمور تيمور، أحد الوجوه الموهوبة في صناعة السينما والتلفزيون، الذي جمع بين التمثيل والتصوير، وترك بصمات واضحة في عدد من الأعمال الفنية المهمة.

وتقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما كشف الفنان شريف إدريس عن السبب الحقيقي لوفاة مدير التصوير تيمور تيمور في منطقة رأس الحكمة.

وكتب الفنان شريف إدريس عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كل الأخبار بتأكد إن الصديق العزيز مدير التصوير تيمور تيمور توفاه الله وهو بيحاول ينقذ ابنه من الغرق وللأسف أنقذه وغرق هو.. ما أشرفها موتة.. الله يرحمك ويحسن إليك نحتسبك عند الله من الشهداء يا تيمور".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.