السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زيلينسكي: يجب تواجد أوروبا بالمحادثات المتعلقة بأوكرانيا في جميع المراحل

زيلينسكي
زيلينسكي

 كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقادة الأوروبيين ناقش إشارات إيجابية من واشنطن بشأن ضمانات أمنية.

وشدد زيلينسكي على أن أوروبا يجب أن تكون جزءا من المحادثات المتعلقة بأوكرانيا في جميع المراحل، مشيرا إلى أن أوكرانيا مستعدة للتعاون البناء.

 

"أكسيوس": زيلينسكي يخطط للقاء ترامب في واشنطن

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يخطط للقاء نظيره الأمريكي  دونالد ترامب في واشنطن يوم الاثنين القادم.

 

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن ترامب أجرى "مكالمة مطوّلة" مع زيلينسكي أثناء عودته إلى واشنطن على متن الطائرة الرئاسية، وبعد القمة التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

 

 وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إلى أن ترامب تحدث أيضا مع قادة حلف شمال الأطلسي. 

 

وعلّق "أكسيوس" على الاتصال بالقول إن الحوار بين ترامب وزيلينسكي وقادة الناتو بعد القمة الروسية الأمريكية كان "صعبا".

 

وكانت موسكو أعلنت أن مسألة اللقاء الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي "لم تحسم بعد".

 

